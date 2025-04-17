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ЛК. Ягеллония - Бетис 1:1 (общ. 1:3). Стыдиться полякам нечего
Без камбэка, но с достойным сопротивлением
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций. 1/4 финала (ответный матч)
17 апреля. Белосток. "Городской"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
"Ягеллония" - "Бетис" 1:1 (первая игра - 0:2)
Голы: Чурлинов 81 - Бакамбу 78
"Ягеллония": Абрамович – Стойинович, Скжипчак, Эбосс, Моутиньо – Хансен (Петушевский 79), Романчук, Кубицкий (Коста Силва 71), Имас, Чурлинов (Вильяр 89) - Пулулу (Диаби-Фадига 79)
"Бетис": Вьейтес - Сабали, Бартра, Натан, Р. Родригес (Порро 25) - Кардозо, Форнальс (Кардозо 71) - Антони (Эззальзули 81), Ло Чельсо (Иско 81), Х. Родригес (Руибаль 71) – Бакамбу
Предупреждения: Имас 45+1, Чурлинов 82, Коста Силва 90+3 - Антони 39, Сабали 65
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