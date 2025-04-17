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ЛК. Фиорентина - Целье 2:2 (общий счет - 4:3). Рискованнее и драматичнее, чем ожидалось

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Хотя у "фиалок" почти всегда рискованно и драматично

ЛК. Фиорентина - Целье 2:2 (общий счет - 4:3). Рискованнее и драматичнее, чем ожидалось

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Четвертьфинал. Ответный матч

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Целье" 2:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Мандрагора 37, Кен 67 - Матко 54, Неманич 65

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич, Раньери, Фолоруншо, Катальди, Мандрагора, Фаджоли (Ричардсон 80), Паризи (Гозенс 80), Кен, Гудмундссон (Бельтран 90+1)

"Целье": Р. Силва, Нето, Неманич, Вуклишевич, Карничник, Забуковник, Квесич, Светлин, Делорье-Шобе, Матко (Эдмилсон 90+2), Сешлар

Предупреждения: Фолоруншо 55, Мандрагора 61

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

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