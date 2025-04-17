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Боевая ничья в Белостоке. Ягеллония - Бетис 1:1. Видео голов и обзор матча ЛК

Лига конференций
Обновлено

Испанцы в полуфинале

Боевая ничья в Белостоке. Ягеллония - Бетис 1:1. Видео голов и обзор матча ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" сыграл с "Ягеллонией" (1:1) в ответном матче четвертьфинала ЛК.

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Поляки активно начали, но пропустили гол от Бакамбу. Чурлинов сравнял счет, однако по сумме двух матчей 1:3, в следующий раунд прошел "Бетис".

Лига конференций. 1/4 финала (ответный матч)
Белосток. "Городской"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
"Ягеллония" - "Бетис" 1:1 (первая игра - 0:2)
Голы: Чурлинов 81 - Бакамбу 78

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