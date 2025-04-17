ЛК. Челси – Легия 1:2 (общ. 4:2). Успели как опозориться, так и пройти дальше

Особенно большой интриги в этом матче не было, поскольку неделю назад на стадионе "Войска Польского" подопечные Энцо Марески разобрались с "Легией" со счетом 3:0. Мало что могло спасти поляков в данном противостоянии, а когда мы увидели стартовый состав, который выпустили сегодняшние хозяева, то сомнений по этому поводу вообще не осталось. Здесь нашлось место и Палмеру с Джексоном, и Джеймсу с Кукурелью. Немало основных исполнителей, ожидалась куда более глубокая ротация накануне.

Серьезно к матчу отнесся Мареска и его команда уже с первых минут создала несколько моментов, сначала после перехвата от Нкунку вышел на свидание с вратарем Коул Палмер, впрочем пробил мимо ворот, потом еще одна атака и опасный удар от самого Нкунку, но сейв Ковачевича, после которого еще было добивание от Палмера, впрочем и здесь страж ворот гостей справился.

И после такого активного старта в своей первой атаке подопечные Гонсалу Фейо заработали пенальти. Пас вразрез прошел и Йоргенсен проиграл забегание Пекхарту, сбив нападающего соперника. Пенальти, который сам Пекхарт и реализовал. Правда пробил он плохо, угадал направление полета мяча вратарь Челси, однако отбить все равно не смог. Ужасная игра от Филиппа.

Через 10 минут Морисита получил второй момент своей команды, под углом он вышел на ворота Йоргенсена и пробивал в дальний угол, немного не хватило точности. А так могло быть 0:2 и это была бы заявка на камбэк. Вскоре подобные мысли развеял Кукурелья. Подключился он к атаке в центре, отрылся в штрафной и дождался классного прострела с фланга от Санчо, завершить атаку было нетрудно, 1:1.

До конца тайма левый защитник "Челси" отличился еще раз, когда с Нкунку откликнулся на подачу от Санчо, однако в офсайде там находился испанец, из-за чего гол был отменен. Так команды ушли на перерыв. Полная доминация от "Челси", но не без шансов для поляков. Вот только на табло счет спокойный, "синие" вообще не паниковали, ведь имели большое преимущество еще после первого матча.

На старте второго тайма польский коллектив снова огрызнулся, оформив второй гол после стандарта. Подача с углового, скидка от Гонсалвеша и расстреливал ворота Капюади с пары метров. Без шансов для голкипера, 1:2 и с такой игрой "синим" нужно было или просыпаться, или плыть по течению, рискуя опозориться на собственном стадионе.

"Синие" проснулись и создали достаточно, чтобы не просто сравнять, но и выйти вперед, вот только предательски мяч не залетал в ворота. Госпожа фортуна сегодня была на стороне "Легии", это точно. Но и отмечать преданность футболистов польской команды также надо. Джордж сравнял счет на 74-й минуте, но и его отменили из-за офсайда. Второй отмененный гол "синих" в этой игре.

Ближе к концу хозяева перестали особо стараться, а гости на большее просто не были способны. Победа "Легии" на выезде, кто бы этого ожидал. Но этого мало, чтобы пройти дальше. В полуфинале катастрофически ужасный "Челси".

Лига Конференций. 1/4 финала, ответный матч

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)

"Челси" — "Легия" 1:2 (общ. 4:2)

Голы: Кукурелья (33) — Пекгарт (10, с пенальти), Капюади (53)

*На 42-й минуте гол Марка Кукурельи был отменен из-за офсайда

"Челси": Йоргенсен — Ачемпонґ, Адарабиойо, Бадиашиль, Кукурелья (Гюсто, 58) — Джеймс, Дьюсбери-Холл — Санчо (Нету, 83), Палмер (Мадуэке, 58), Нкунку — Джексон (Джордж, 46)

"Легия": Ковачевич — Панков, Зёлковский (Енджейчик, 85), Капюади, Винагре — Оеделе, Элитим (Аугустиняк, 77), Гонсалвеш (Бичахчян, 86) — Морисита, Пекгарт (Ходина, 67), Лукиньяш (Щепаняк, 77)

Предупреждения: Йоргенсен (9), Бадиашиль (48)