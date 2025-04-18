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Известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона 2024/25
Еврокубковые турниры выходят на финишную прямую
Getty Images / Global Images Ukraine
Вечером 17 апреля состоялись четыре ответных поединка 1/4 финала
Так, "Фиорентина", которая по сумме двух матчей переиграла "Целье" (2:1, 2:2), встретится с "Бетисом", который был сильнее "Ягеллонии" (2:0, 1:1).
В свою очередь "Челси", который обыграл "Легию" (3:0, 1:2), сыграет в полуфинале с ""Юргорденом".
Полуфинальные пары Лиги конференций сезона 2024/25
- "Фиорентина" – Бетис"
- "Челси" – "Юргорден"
Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.
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