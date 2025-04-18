Известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона 2024/25

Вечером 17 апреля состоялись четыре ответных поединка 1/4 финала Лиги конференций , и таким образом, образовались пары полуфиналов турнира.

Так, "Фиорентина", которая по сумме двух матчей переиграла "Целье" (2:1, 2:2), встретится с "Бетисом", который был сильнее "Ягеллонии" (2:0, 1:1).

В свою очередь "Челси", который обыграл "Легию" (3:0, 1:2), сыграет в полуфинале с ""Юргорденом".

Полуфинальные пары Лиги конференций сезона 2024/25

"Фиорентина" – Бетис"

"Челси" – "Юргорден"

Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.