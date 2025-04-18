Четверо сильнейших. В Лиге Конференций определились все участники полуфиналов

В Лиге Конференций определились все участники полуфиналов.

В первых матчах, состоявшихся в 19:45 по киевскому времени, фавориты проявили себя. Но результаты были сенсационными. "Целье" и "Ягеллония" навязали борьбу, но не смогли пройти далее.

"Челси" предсказуемо прошли далее. "Юргорден" же совершил сенсацию в матче против "Рапида" и перевёл матч в экстра-таймы.

В полуфинал прошли:

Фиорентина;

Бетис;

Юргорден

Челси

Полуфинальные матчи состоятся 1 и 8 мая.