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Четверо сильнейших. В Лиге Конференций определились все участники полуфиналов
Последние шаги к трофею
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Конференций определились все участники полуфиналов.
В первых матчах, состоявшихся в 19:45 по киевскому времени, фавориты проявили себя. Но результаты были сенсационными. "Целье" и "Ягеллония" навязали борьбу, но не смогли пройти далее.
"Челси" предсказуемо прошли далее. "Юргорден" же совершил сенсацию в матче против "Рапида" и перевёл матч в экстра-таймы.
В полуфинал прошли:
- Фиорентина;
- Бетис;
- Юргорден
- Челси
Полуфинальные матчи состоятся 1 и 8 мая.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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