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Четверо сильнейших. В Лиге Конференций определились все участники полуфиналов

Лига конференций
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Последние шаги к трофею

Четверо сильнейших. В Лиге Конференций определились все участники полуфиналов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лиге Конференций определились все участники полуфиналов.

В первых матчах, состоявшихся в 19:45 по киевскому времени, фавориты проявили себя. Но результаты были сенсационными. "Целье" и "Ягеллония" навязали борьбу, но не смогли пройти далее.

"Челси" предсказуемо прошли далее. "Юргорден" же совершил сенсацию в матче против "Рапида" и перевёл матч в экстра-таймы.

В полуфинал прошли:

  • Фиорентина;
  • Бетис;
  • Юргорден
  • Челси

Полуфинальные матчи состоятся 1 и 8 мая.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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