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ЛК. Рапид – Юргорден 1:4. Такие чудеса тоже случаются
Шведам очень помогло быстрое удаление соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, 1/4 финала
Ответный матч (результат первого поединка 1:0)
"Вестштадион" (Вена)
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
"Рапид" (Австрия, Вена) – "Юргорден" (Стокгольм, Швеция) 1:4
Голы: Уне-Ларссон 54+1 – Даниэльсон 42, Косуги 77, Гуликсен 93, 105
"Рапид": Гедль – Освальд (Бургшталлер 96), Цветкович (Греллер 75), Ро Яо, Ауэр (Бишоф 96) – Шауб (Янссон 66), Сангаре, Григич, Зайдль – Бельо (Бекле 75), Кара (Ромео 9)
"Юргорден": Ринне – Столь, Уне-Ларссон (Тенхо 83), Даниэльсон, Косуги (Атлее 99) – Стенссон, Финделль (Алемаху 83) – Жугель (Хаарала 9 (Берг 83)), Гуликсен, Фаллениус (Приске 21) – Нгуен
Предупреждения: Бельо 34, Зайдль 54, Бургшталлер 105 – Нгуен 23, Даниэльсон 3, Стенссон 68
Удаления: Сангера 7, Ро Яо 110 (обе прямые красные)
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