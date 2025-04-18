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ЛК. Рапид – Юргорден 1:4. Такие чудеса тоже случаются

Лига конференций
Обновлено

Шведам очень помогло быстрое удаление соперника

ЛК. Рапид – Юргорден 1:4. Такие чудеса тоже случаются

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

"Вестштадион" (Вена)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Рапид" (Австрия, Вена) – "Юргорден" (Стокгольм, Швеция) 1:4

Голы: Уне-Ларссон 54+1 – Даниэльсон 42, Косуги 77, Гуликсен 93, 105

"Рапид": Гедль – Освальд (Бургшталлер 96), Цветкович (Греллер 75), Ро Яо, Ауэр (Бишоф 96) – Шауб (Янссон 66), Сангаре, Григич, Зайдль – Бельо (Бекле 75), Кара (Ромео 9)

"Юргорден": Ринне – Столь, Уне-Ларссон (Тенхо 83), Даниэльсон, Косуги (Атлее 99) – Стенссон, Финделль (Алемаху 83) – Жугель (Хаарала 9 (Берг 83)), Гуликсен, Фаллениус (Приске 21) – Нгуен

Предупреждения: Бельо 34, Зайдль 54, Бургшталлер 105 – Нгуен 23, Даниэльсон 3, Стенссон 68

Удаления: Сангера 7, Ро Яо 110 (обе прямые красные)

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