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Быстрое удаление испортило все планы хозяев. Рапид – Юргорден 1:4. Обзор матча

Лига конференций
Обновлено

От гостевой победы не осталось и следа

Быстрое удаление испортило все планы хозяев. Рапид – Юргорден 1:4. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже в начале встречи австрийская команда заработала красную карточку. В конце первого тайма соперники обменялись точными ударами, а ближе к завершению основного времени команда из Стокгольма забила второй раз. В овертайме представитель Швеции развил успех до разгромного счета.

На следующем этапе "железные печи" будут играть против "Челси".

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Смотрите обзор ответного матча ¼ финала Лиги конференций

Вена. Allianz Stadion, 25 600 зрителей

Рапид – Юргорден 1:4

Голы: Уне-Ларссон, 45+1 (аг) – Даниэльсон, 42 (п), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105

Удаление: Сангаре, 7, Ро Яо, 110 (Рапид)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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