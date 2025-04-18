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Быстрое удаление испортило все планы хозяев. Рапид – Юргорден 1:4. Обзор матча
От гостевой победы не осталось и следа
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в начале встречи австрийская команда заработала красную карточку. В конце первого тайма соперники обменялись точными ударами, а ближе к завершению основного времени команда из Стокгольма забила второй раз. В овертайме представитель Швеции развил успех до разгромного счета.
На следующем этапе "железные печи" будут играть против "Челси".
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Смотрите обзор ответного матча ¼ финала Лиги конференций
Вена. Allianz Stadion, 25 600 зрителей
Голы: Уне-Ларссон, 45+1 (аг) – Даниэльсон, 42 (п), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105
Удаление: Сангаре, 7, Ро Яо, 110 (Рапид)
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