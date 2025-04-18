Наставник Фиорентины - после выхода в полуфинал ЛК: Мы не можем отдавать инициативу и переставать играть

Главный тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино проалинизировал ответный матч с "Целе" в 1/4 финала Лиги Конференций (2:1, 4:3 по сумме двух встреч), а также высказался о следующем сопернике "фиалок" - "Бетисе".

"Есть положительные моменты, но я тоже ищу те, которые нужно улучшить. Мы достигли цели – вышли в следующий раунд, проведя отличный первый тайм.

А с отрицательного – такие матчи должны заставлять нас расти. Мы не можем отдавать соперникам инициативу и переставать играть. Но заслуга и соперников – хорошая команда. Полуфинал – это большая гордость.

Вы знаете, сколько у меня уважения и доверия к Моизе. Мы должны поблагодарить его за то, что он делает. У него невероятный сезон, и его действия, как сегодняшний гол, – это настоящее качество. В Мойзе мне нравится, что он всегда с правильным настроением и при этом забивает. Он отлично вписывается в команду, заряжает партнеров. Но его голы – это тоже результат командной работы.

Мы знаем, что "Бетис" – это большая команда. Это матч, для которого не нужна дополнительная мотивация. Мы хотим дойти до самого финала в этом турнире", – цитирует Палладино TMW.