  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Энцо Мареска: Недоволен результатом, но главная цель достигнута
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энцо Мареска: Недоволен результатом, но главная цель достигнута

Лига конференций

Проиграли, но ведь вышли в полуфинал

Энцо Мареска: Недоволен результатом, но главная цель достигнута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что результат матча против "Легии" (1:2, общ. 4:2) на "Стэмфорд Бридж" был разочарованием, но утешением стало то, что команда прошла в полуфинал Лиги конференций и при этом избежала травм.

"Мы, безусловно, недовольны поражением. Вероятно, после первого матча мы пытались немного контролировать результат, дали отдохнуть некоторым игрокам, ведь у нас важный матч в воскресенье.

Мы не рады результату, но мы в полуфинале. В целом хорошая новость в том, что мы смогли провести ротацию и не получили новых травм – это была главная цель, ведь в течение сезона мы имели много травм в важные моменты. А сейчас как раз важный период, поэтому хорошо, что все обошлось", – сказал Мареска.

Добавим, что в полуфинале "Челси" сыграет против шведского "Юргордена".

Читайте такжеЛК. Челси – Легия 1:2 (общ. 4:2). Успели как опозориться, так и пройти дальше
По теме
yellow-arrow
Защитник Челси высказался после поражения от Легии
yellow-arrow
Наставник Фиорентины - после выхода в полуфинал ЛК: Мы не можем отдавать инициативу и переставать играть
yellow-arrow
Быстрое удаление испортило все планы хозяев. Рапид – Юргорден 1:4. Обзор матча
Легия (Варшава) Челси (Лондон) Энцо Мареска Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости