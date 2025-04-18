Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энцо Мареска: Недоволен результатом, но главная цель достигнута
Проиграли, но ведь вышли в полуфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что результат матча против "Легии" (1:2, общ. 4:2) на "Стэмфорд Бридж" был разочарованием, но утешением стало то, что команда прошла в полуфинал Лиги конференций и при этом избежала травм.
"Мы, безусловно, недовольны поражением. Вероятно, после первого матча мы пытались немного контролировать результат, дали отдохнуть некоторым игрокам, ведь у нас важный матч в воскресенье.
Мы не рады результату, но мы в полуфинале. В целом хорошая новость в том, что мы смогли провести ротацию и не получили новых травм – это была главная цель, ведь в течение сезона мы имели много травм в важные моменты. А сейчас как раз важный период, поэтому хорошо, что все обошлось", – сказал Мареска.
Добавим, что в полуфинале "Челси" сыграет против шведского "Юргордена".
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед - Лион 5:4. Видео голов и обзор матча ЛЕ
- Известны пары полуфиналов Лиги Европы
- Известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона 2024/25
- ЛК. Рапид – Юргорден 1:4. Такие чудеса тоже случаются
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО