Энцо Мареска: Недоволен результатом, но главная цель достигнута

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что результат матча против "Легии" (1:2, общ. 4:2) на "Стэмфорд Бридж" был разочарованием, но утешением стало то, что команда прошла в полуфинал Лиги конференций и при этом избежала травм.

"Мы, безусловно, недовольны поражением. Вероятно, после первого матча мы пытались немного контролировать результат, дали отдохнуть некоторым игрокам, ведь у нас важный матч в воскресенье.

Мы не рады результату, но мы в полуфинале. В целом хорошая новость в том, что мы смогли провести ротацию и не получили новых травм – это была главная цель, ведь в течение сезона мы имели много травм в важные моменты. А сейчас как раз важный период, поэтому хорошо, что все обошлось", – сказал Мареска.