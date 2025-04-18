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Защитник Челси высказался после поражения от Легии
Главное – полуфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марк Кукурелья, забивший единственный гол своей команды в матче, доволен выходом "Челси" в полуфинал Лиги конференций, несмотря на досадное поражение 1:2 от "Легии" в ответном матче. Испанец призвал команду сохранять единство накануне решающей части сезона.
"Самое главное – мы в полуфинале и боремся за то, чтобы сыграть в финале. Это хорошо. Но, конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. Сегодня все было немного похоже на матч с "Ипсвичем" – снова две простые пропущенные атаки. Но мы не можем говорить об этом, не можем искать оправданий. Мы – "Челси", и должны выигрывать все матчи.
Теперь нужно тяжело работать, держаться вместе и готовиться к завершению сезона. Впереди еще много матчей. Мы еще можем попасть в зону Лиги чемпионов и продолжить выступления в Европе. Это не лучший вечер для нас, но главное – мы в полуфинале", – сказал Кукурелья.
Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 6 голов и 4 ассиста в 39 матчах за "Челси" во всех турнирах.
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