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Защитник Челси высказался после поражения от Легии

Лига конференций

Главное – полуфинал

Защитник Челси высказался после поражения от Легии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марк Кукурелья, забивший единственный гол своей команды в матче, доволен выходом "Челси" в полуфинал Лиги конференций, несмотря на досадное поражение 1:2 от "Легии" в ответном матче. Испанец призвал команду сохранять единство накануне решающей части сезона.

"Самое главное – мы в полуфинале и боремся за то, чтобы сыграть в финале. Это хорошо. Но, конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. Сегодня все было немного похоже на матч с "Ипсвичем" – снова две простые пропущенные атаки. Но мы не можем говорить об этом, не можем искать оправданий. Мы – "Челси", и должны выигрывать все матчи.

Теперь нужно тяжело работать, держаться вместе и готовиться к завершению сезона. Впереди еще много матчей. Мы еще можем попасть в зону Лиги чемпионов и продолжить выступления в Европе. Это не лучший вечер для нас, но главное – мы в полуфинале", – сказал Кукурелья.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 6 голов и 4 ассиста в 39 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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