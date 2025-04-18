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Капитан Челси - о поражении от Легии: Сегодня смотреть на нас было очень неприятно
Лидер "синих" разочарован результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан лондонского "Челси" Рис Джеймс дал комментарий после поражения от "Легии" (1:2) в четвертьфинале Лиги конференций.
"Мы разочарованы результатом, ведь мы должны были побеждать. Несмотря на то, что мы вышли в полуфинал, команда сыграла сегодня плохо. Это точно не прогресс, а шаг назад. Возможно, мы пренебрежительно отнеслись к турниру.
Честно говоря, я понимаю разочарование наших болельщиков. Я знаю, что они приходят на стадион для того, чтобы получить положительные эмоции, увидеть что-то захватывающее. Сегодня смотреть на нас было очень неприятно".
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Напомним, что "Челси" сыграет в полуфинале Лиги конференций с "Юргорденом". Матчи состоятся 1-го и 8-го мая.
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