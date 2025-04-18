Капитан Челси - о поражении от Легии: Сегодня смотреть на нас было очень неприятно

Капитан лондонского "Челси" Рис Джеймс дал комментарий после поражения от "Легии" (1:2) в четвертьфинале Лиги конференций.

"Мы разочарованы результатом, ведь мы должны были побеждать. Несмотря на то, что мы вышли в полуфинал, команда сыграла сегодня плохо. Это точно не прогресс, а шаг назад. Возможно, мы пренебрежительно отнеслись к турниру.

Честно говоря, я понимаю разочарование наших болельщиков. Я знаю, что они приходят на стадион для того, чтобы получить положительные эмоции, увидеть что-то захватывающее. Сегодня смотреть на нас было очень неприятно".