  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Капитан Челси - о поражении от Легии: Сегодня смотреть на нас было очень неприятно
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Челси - о поражении от Легии: Сегодня смотреть на нас было очень неприятно

Лига конференций

Лидер "синих" разочарован результатом

Капитан Челси - о поражении от Легии: Сегодня смотреть на нас было очень неприятно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан лондонского "Челси" Рис Джеймс дал комментарий после поражения от "Легии" (1:2) в четвертьфинале Лиги конференций.

"Мы разочарованы результатом, ведь мы должны были побеждать. Несмотря на то, что мы вышли в полуфинал, команда сыграла сегодня плохо. Это точно не прогресс, а шаг назад. Возможно, мы пренебрежительно отнеслись к турниру.

Честно говоря, я понимаю разочарование наших болельщиков. Я знаю, что они приходят на стадион для того, чтобы получить положительные эмоции, увидеть что-то захватывающее. Сегодня смотреть на нас было очень неприятно".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Челси" сыграет в полуфинале Лиги конференций с "Юргорденом". Матчи состоятся 1-го и 8-го мая.

Читайте такжеЭнцо Мареска: Недоволен результатом, но главная цель достигнута
По теме
yellow-arrow
Защитник Челси высказался после поражения от Легии
yellow-arrow
Энцо Мареска: Недоволен результатом, но главная цель достигнута
yellow-arrow
Наставник Фиорентины - после выхода в полуфинал ЛК: Мы не можем отдавать инициативу и переставать играть
Челси (Лондон) Рис Джеймс Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости