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Легия заплатит сто тысяч евро штрафа после матча против Челси в ЛК

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Легия заплатит сто тысяч евро штрафа после матча против Челси в ЛК

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА объявил о новых санкциях для варшавской "Легии" после четвертьфинального матча ЛК против "Челси".

За использование пиротехнических средств "Легия" вынуждена будет заплатить штраф в размере 80 000 евро. Кроме этого, Северную трибуну стадиона, где обычно располагаются активные болельщики клуба, будет закрыто на две следующие домашние матчи.

Также "Легия" получила штраф в размере 20 000 евро за «передачу сообщений, не связанных со спортивным событием (то есть запрещенные скандирования)".

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Источник:
PSN_Futbol
Опубликовал: Екатерина Власова
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