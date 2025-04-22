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Легия заплатит сто тысяч евро штрафа после матча против Челси в ЛК
Все из-за действий болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА объявил о новых санкциях для варшавской "Легии" после четвертьфинального матча ЛК против "Челси".
За использование пиротехнических средств "Легия" вынуждена будет заплатить штраф в размере 80 000 евро. Кроме этого, Северную трибуну стадиона, где обычно располагаются активные болельщики клуба, будет закрыто на две следующие домашние матчи.
Также "Легия" получила штраф в размере 20 000 евро за «передачу сообщений, не связанных со спортивным событием (то есть запрещенные скандирования)".
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