Легия заплатит сто тысяч евро штрафа после матча против Челси в ЛК

УЕФА объявил о новых санкциях для варшавской "Легии" после четвертьфинального матча ЛК против "Челси".

За использование пиротехнических средств "Легия" вынуждена будет заплатить штраф в размере 80 000 евро. Кроме этого, Северную трибуну стадиона, где обычно располагаются активные болельщики клуба, будет закрыто на две следующие домашние матчи.

Также "Легия" получила штраф в размере 20 000 евро за «передачу сообщений, не связанных со спортивным событием (то есть запрещенные скандирования)".