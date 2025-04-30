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Бетис - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

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Бетис - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче полуфинала Лиги конференций сыграют "Бетис" и "Фиорентина". Обе команды находятся в достаточно хороших формах, поэтому болельщики ожидают битву.

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Игра пройдет в четверг, 1-го мая. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Бетіс - Фіорентина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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