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Бетис - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
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Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче полуфинала Лиги конференций сыграют "Бетис" и "Фиорентина". Обе команды находятся в достаточно хороших формах, поэтому болельщики ожидают битву.
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Игра пройдет в четверг, 1-го мая. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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