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Юргорден - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Юргорден - Челси: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Юргорден - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом полуфинальном матче Лиги конференций лондонский "Челси" посетит Стокгольм, где сыграет с местным "Юргорденом", ставшим настоящей сенсацией в этом сезоне в третьем по статусу еврокубковом турнире.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 1-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу "Юргорден" - "Челсі"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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