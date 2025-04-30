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Тренер Юргордена - о матче с Челси в ЛЧ: В их составе почти на 15 игроков больше, чем у нас
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Яни Хонкаваара, тренер "Юргордена", выступил на пресс-конференции накануне первого матча полуфинала ЛК против "Челси".
"Нам нужно провести наш лучший день, быть храбрыми, но в то же время скромными. С точки зрения атаки, "Челси" - очень организованная команда, очень терпеливая команда. Они много владеют мячом даже в Премьер-лиге. Мы должны держать мяч, особенно дома. Потому что тогда они не такие терпеливые в обороне. У нас есть обычные инструменты, которые есть у аутсайдеров.
Нам нужно выступать, особенно здесь, дома. Мы знаем, что "Челси" также должен сосредоточиться на Премьер-лиге, но в их составе почти на 15 игроков больше, чем у нас. "Челси" - топ-команда, которая хорошо привыкла к давлению".
Напомним, что матч "Юргорден" - "Челси" стартует 1 мая в 22:00 по Киеву.
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