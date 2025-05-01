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Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Юргорден – Челси: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Юргорден" принимает "Челси" уже в первом матче плей-офф Лиги конференций.Команда Энцо Марески отправляется в Стокгольм, чтобы на легендарном стадионе "3Arena" противостоять амбициозному шведскому коллективу.
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Матч пройдет в четверг, 1 мая 2025 года. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча будет на телеканале MEGOGO Футбол 2.
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Лига Конференций, полуфинал, первый матч
1 мая. 22:00. Стокгольм. "3Арена"
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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