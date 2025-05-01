Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Юргорден" принимает "Челси" уже в первом матче плей-офф Лиги конференций.Команда Энцо Марески отправляется в Стокгольм, чтобы на легендарном стадионе "3Arena" противостоять амбициозному шведскому коллективу.

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Матч пройдет в четверг, 1 мая 2025 года. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча будет на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Лига Конференций, полуфинал, первый матч

1 мая. 22:00. Стокгольм. "3Арена"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Юргорден" – "Челси" Смотреть трансляцию

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