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Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Юргорден – Челси: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Юргорден" принимает "Челси" уже в первом матче плей-офф Лиги конференций.Команда Энцо Марески отправляется в Стокгольм, чтобы на легендарном стадионе "3Arena" противостоять амбициозному шведскому коллективу.

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Матч пройдет в четверг, 1 мая 2025 года. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча будет на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Лига Конференций, полуфинал, первый матч

1 мая. 22:00. Стокгольм. "3Арена"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляция матча "Юргорден" – "Челси"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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