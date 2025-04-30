Мареска: Челси должен выйти в финал Лиги конференций

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска поделился своими ожиданиями накануне полуфинального противостояния Лиги конференций против "Юргордена".

"Это приятный момент. Мы можем дойти до финала. С самого начала мы говорили, что будем идти шаг за шагом. Теперь наша цель - попытаться дойти до финала. Это большой титул, огромный титул, огромный титул.

Лично я смотрел шесть их игр. Некоторые из них в Лиги конференций, а некоторые в лиге. Но в лиге они используют игроков, которых не используют в ЛК. Это непросто проанализировать. Мы постараемся подготовиться к игре как можно лучше и продумать все мелкие детали".