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Мареска: Челси должен выйти в финал Лиги конференций

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Специалист поделился своими мыслями накануне матча ЛК

Мареска: Челси должен выйти в финал Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска поделился своими ожиданиями накануне полуфинального противостояния Лиги конференций против "Юргордена".

"Это приятный момент. Мы можем дойти до финала. С самого начала мы говорили, что будем идти шаг за шагом. Теперь наша цель - попытаться дойти до финала. Это большой титул, огромный титул, огромный титул.

Лично я смотрел шесть их игр. Некоторые из них в Лиги конференций, а некоторые в лиге. Но в лиге они используют игроков, которых не используют в ЛК. Это непросто проанализировать. Мы постараемся подготовиться к игре как можно лучше и продумать все мелкие детали".

Напомним, что матч между "Юргорденом" и "Челси" состоится завтра, 1 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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