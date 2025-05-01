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Бетис - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис - Фиорентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче полуфинала Лиги конференций сыграют "Бетис" и "Фиорентина". Обе команды находятся в достаточно хороших формах, поэтому болельщики ожидают битву.
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Игра пройдет в четверг, 1-го мая. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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