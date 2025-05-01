Мануэль Пеллегрини - о матче с Фиорентиной: Каждая деталь будет иметь решающее значение

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини дал комментарий накануне матча с "Фиорентиной" в Лиге конференций.

"Очень важно, чтобы мы смогли добиться положительного результата дома, поскольку играть ответный матч во Флоренции будет нелегко. "Фиорентина" является очень сильнаой командой, и каждая деталь в игре будет иметь решающее значение.

Нет никакого секрета в результатах команды в этом сезоне. У нас играют очень качественные игроки, а иногда на нашей стороне играет фактор удачи. Мы должны постепенно двигаться от матча к матчу, и не думать, что мы победим только за счет того, как мы играли до этого".