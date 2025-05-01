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Мануэль Пеллегрини - о матче с Фиорентиной: Каждая деталь будет иметь решающее значение
Эта встреча является важной для обеих команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини дал комментарий накануне матча с "Фиорентиной" в Лиге конференций.
"Очень важно, чтобы мы смогли добиться положительного результата дома, поскольку играть ответный матч во Флоренции будет нелегко. "Фиорентина" является очень сильнаой командой, и каждая деталь в игре будет иметь решающее значение.
Нет никакого секрета в результатах команды в этом сезоне. У нас играют очень качественные игроки, а иногда на нашей стороне играет фактор удачи. Мы должны постепенно двигаться от матча к матчу, и не думать, что мы победим только за счет того, как мы играли до этого".
Напомним, что "Бетис" сыграет с "Фиорентиной" в четверг, 1-го мая. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Ответный матч между этими командами будет сыгран ровно через неделю — в четверг, 8-го мая.
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