ЛК. Юргорден - Челси 1:4. Англичане могут бронировать билеты до Вроцлава

Атмосфера на "Стокгольм Арене" в этот вечер была невероятной, однако поддержка местных болельщиков вряд ли могла стать решающим фактором, который помог бы "Юргордену" продолжить их сказку в еврокубках. Несмотря на то, что им не удалось получить положительный результат в первом полуфинальном матче Лиги конференций против "Челси", никто не забудет то, какой сложный путь прошли шведы для того, чтобы добраться до этой стадии впервые в своей клубной истории.

После стартового давления от хозяев "синие" очень быстро перехватили инициативу и открыли счет на 12-й минуте поединка. Казалось, что Джейдон Санчо упустил прекрасную возможность, получив великолепную подачу от Энцо Фернандеса, но англичанин таки смог нанести точный удар по воротам, отправив мяч в сетку ворот. "Челси" играл очень спокойно, они чувствовали себя комфортно, несмотря на то, что играли на выезде. А за несколько минут до конца первого тайма лондонцы удвоили свое преимущество в игре. На этот раз забил Нони Мадуэке, а голевой передачей снова отметился Фернандес.

Нападающий "Юргордена" Токмак Нгуен мог забить гол в раздевалку, но Филипп Йоргенсен остановил его старания и отразил мощный удар норвежца после рикошета от одного из защитников. Больше моментов у шведского клуба в эти 45 минут почти не было. Очевидно, главной ставкой хозяев были мгновенные контратаки, но их тоже не было.

После первой половины чувствовалась доминация "Челси", которую команда Энцо Марески продолжила и во втором тайме. Хотя "Юргорден" пытался сократить отставание в начале второй сорокапятиминутки, на пути планам шведов стал Йоргенсен. А "синим" в свою очередь удалось забить еще два гола. Сперва Николас Джексон легко воспользовался ужасной ошибкой голкипера хозяев Якоба Ринне, отправив мяч в сетку ворот на 59-й минуте, а через несколько минут после этого сенегальский форвард оформил дубль, нанеся красивый удар в дальний угол. Без шансов для соперников.

Да, "Юргорден" совсем не хотел сдаваться. На 68-й минуте шведы забили, что называется, гол престижа, который на свой счет записал 18-летний Исак Алемаеху Мулугета. Юноша вышел на замену и прекрасно замкнул подачу в штрафную зону от Тобиаса Гулликсена с левого фланга. Однако на этом их усилия закончились, ведь "Челси" взял ситуацию под свой контроль. Несколько моментов еще было у обеих команд, но счет игры остался неизменным.

"Челси» одержал выездную победу с комфортным счетом над "Юргорденом" и теперь находится в шаге от выхода в финал Лиги конференций, который состоится 28-го мая во Вроцлаве. Ответный матч между этими командами будет сыгран ровно через неделю. Стартовый свисток в поединке, который пройдет на "Стэмфорд Бридж", прозвучит 8-го мая в 22:00.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч

Стадион: "Стокгольм Арена" (Стокгольм)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

"Юргорден" — "Челси" 1:4

Голы: Алемайеху Мулугета (68) — Санчо (13), Мадуэке (43), Джексон (59, 65)

"Юргорден": Ринне — Косуги (Берг, 80), Даниэльсон (Тенхо, 63), Уне Ларссон, Столь — Гулликсен, Стенссон, Финделль — Приске, Нгуен, Хаарала (Алемайеху Мулугета, 63)

"Челси": Йоргенсен — Кукурелья (Чалоба, 46), Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачемпонг — Дьюсбери-Холл, Джеймс (Кайседо, 46) — Санчо, Фернандес (Палмер, 46), Мадуэке (Джексон, 46) — Джордж (Уолш, 88)

Предупреждения: Гулликсен (90) — Кайседо (82), Адарабиойо (90)