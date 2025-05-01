  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Полуфинал ЛК. Юргорден - Челси 1:4. Обзор матча и видео голов (обновляется)

В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полуфинал ЛК. Юргорден - Челси 1:4. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Лига конференций

Пока 1:4

Полуфинал ЛК. Юргорден - Челси 1:4. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

1 мая "Юргорден" играет с "Челси" в рамках первого матча полуфинала Лиги конференций.

Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте. "Челси" продемонстрировал свое преимущество, забив четыре гола до середины второго тайма. Но игроки "Юргордена" сумели отыграть один мяч.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Юргорден" - "Челси" 1:4

Голы: Алемайеху 68' - Санчо 12', Мадуэке 43', Джексон 59', 65'

Гол Санчо:

Гол Мадуэке:

По теме
yellow-arrow
Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Бетис - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Синие близки к трофею. Юргорден - Челси. Текстовая трансляция матча Лиги конференций
Челси (Лондон) Юргорден (Стокгольм)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости