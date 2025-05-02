Полуфинал ЛК. Юргорден - Челси 1:4. Обзор матча и видео голов

1 мая "Юргорден" играет с "Челси" в рамках первого матча полуфинала Лиги конференций.

Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте. "Челси" продемонстрировал свое преимущество, забив четыре гола до середины второго тайма. Но игроки "Юргордена" сумели отыграть один мяч.

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"Юргорден" - "Челси" 1:4

Голы: Алемайеху 68' - Санчо 12', Мадуэке 43', Джексон 59', 65'