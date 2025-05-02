Полуфинал ЛК. Бетис – Фиорентина 2:1. Обзор матча

Андалусийцы забили быстрый мяч, а после этого до перерыва обе команды не могли попасть в створ. Во втором тайме хозяева действовали активнее у чужих ворот и удвоили преимущество, но тосканцы не поедут домой с сухим поражением.

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Лига конференций. ½ финала

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья)

"Бетис" – "Фиорентина" 2:1

Голы: Эззальзули, 6, Антони, 64 – Раньери, 73

