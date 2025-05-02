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Полуфинал ЛК. Бетис – Фиорентина 2:1. Обзор матча
И снова Антони делает результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андалусийцы забили быстрый мяч, а после этого до перерыва обе команды не могли попасть в створ. Во втором тайме хозяева действовали активнее у чужих ворот и удвоили преимущество, но тосканцы не поедут домой с сухим поражением.
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Лига конференций. ½ финала
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья)
Голы: Эззальзули, 6, Антони, 64 – Раньери, 73
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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