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Энцо Мареска: Нам нужно завершить работу дома и надеюсь, что мы попадем в финал

Лига конференций

Комментарий после победы

Энцо Мареска: Нам нужно завершить работу дома и надеюсь, что мы попадем в финал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Челси" Энцо Мареска остался доволен победой своей команды в первом матче полуфинала Лиги конференций против "Юргордена" (4:1), однако отметил, что противостояние еще не завершено.

"Прежде всего, я очень доволен результатом и игрой. Это полуфинал еврокубка, поэтому это очень важно. Опять же, мы планировали начать игру одним образом, а закончить другим. Думаю, мы хорошо действовали в течение часа или 70 минут, но в последние 15 минут немного просели. Вероятно, потому что уже вели 3:0 или 4:0. Но это показало, что мы не можем позволять себе расслабляться, потому что всё может осложниться.

Против "Легии" мы выиграли 3:0 на выезде, но дома уже имели проблемы. Это был ценный опыт, из которого мы должны сделать выводы. В следующем матче дома нужно завершить работу и надеюсь, что мы попадем в финал", – сказал Мареска.

Добавим, что ответный матч состоится 8 мая на "Стэмфорд Бридж".

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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Алексей Полищук
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