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Наставник Фиорентины верит, что его команда может выйти в финал Лиги конференций
Это только первый тайм противостояния
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Раффаэле Паладино настаивает, что "Фиорентина" вынесет много позитива из поражения от "Реал Бетиса" (1:2), ведь команда уверена, что полуфинал Лиги конференций еще можно переиграть в ответном матче.
"Есть много положительного, что можно взять из этого матча. Конечно, есть и сожаление. Особенно меня расстроил второй гол. Я говорил с Де Хеа, он сказал, что не видел момента удара Антони, потому что другой игрок находился в офсайде и закрывал ему обзор.
Спасибо болельщикам, которые приехали в Севилью, и надеемся, что в следующий четверг стадион "Артемио Франки" станет для нас двенадцатым игроком. Мы верим и хотим выйти в финал. Все ребята играли с мужеством, верили до конца.
Мы хотим передать послание: мы верим, что все еще впереди. Меня интересует ментальность команды. Ребята были заряжены и уверены в раздевалке, я почувствовал там положительную энергию. Это только первый тайм противостояния, и мы имеем большую уверенность перед матчем на нашем стадионе", – подытожил Паладино.
Добавим, что ответный матч состоится 8 мая.
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