Главный тренер Бетиса высказался после победы над Фиорентиной

Мануэль Пеллегрини остался доволен минимальной победой "Реал Бетиса" над "Фиорентиной" (2:1) в первом полуфинале Лиги конференций, однако заверил, что они не будут защищать счет во втором матче.

"Нашей целью была победа, и теперь мы попытаемся оформить выход в финал во Флоренции. Мы победили, играя хорошо, и должны быть способны добыть результат и там. Я очень доволен тем, как сыграла команда.

Ответный матч вижу равным, таким же, каким он выглядел до сегодняшнего дня, хотя соперник почти не имел моментов. Мы проявили характер, играли на победу. То же самое сделаем во Флоренции – мы не будем защищать счет. Если бы преимущество было больше, мы все равно действовали бы так же", – сказал Пеллегрини.