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Главный тренер Бетиса высказался после победы над Фиорентиной

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Не будут защищать счет в ответном матче

Главный тренер Бетиса высказался после победы над Фиорентиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мануэль Пеллегрини остался доволен минимальной победой "Реал Бетиса" над "Фиорентиной" (2:1) в первом полуфинале Лиги конференций, однако заверил, что они не будут защищать счет во втором матче.

"Нашей целью была победа, и теперь мы попытаемся оформить выход в финал во Флоренции. Мы победили, играя хорошо, и должны быть способны добыть результат и там. Я очень доволен тем, как сыграла команда.

Ответный матч вижу равным, таким же, каким он выглядел до сегодняшнего дня, хотя соперник почти не имел моментов. Мы проявили характер, играли на победу. То же самое сделаем во Флоренции – мы не будем защищать счет. Если бы преимущество было больше, мы все равно действовали бы так же", – сказал Пеллегрини.

Добавим, что ответный матч состоится 8 мая.

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Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья) Фиорентина (Флоренция) Лига конференций
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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