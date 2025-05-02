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Форвард Челси считает, что борьба за выход в финал Лиги конференций для них продолжается
Все окончательно решится в Лондоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Челси" Николас Джексон дал комментарий после победы над "Юргорденом" (1:4) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.
"Я очень доволен тем, что мы смогли победить. Теперь мы стали на еще один шаг ближе к выходу в финал, так что мы счастливы. Я чувствовал себя уверенно и мне удалось забить дважды, но важнее то, что мы победили. Это был замечательный матч, мы хорошо атаковали. Мы с нетерпением ждем ответный матч, ведь противостояние еще не завершено".
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Напомним, что ответный матч между "Челси" и "Юргорденом" состоится на "Стэмфорд Бридж" в четверг, 8-го апреля. Эта игра традиционно для еврокубков начнется в 22:00 по киевскому времени.
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