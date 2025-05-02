Форвард Челси считает, что борьба за выход в финал Лиги конференций для них продолжается

Нападающий лондонского "Челси" Николас Джексон дал комментарий после победы над "Юргорденом" (1:4) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

"Я очень доволен тем, что мы смогли победить. Теперь мы стали на еще один шаг ближе к выходу в финал, так что мы счастливы. Я чувствовал себя уверенно и мне удалось забить дважды, но важнее то, что мы победили. Это был замечательный матч, мы хорошо атаковали. Мы с нетерпением ждем ответный матч, ведь противостояние еще не завершено".