Тренер Челси выразил желание выиграть еврокубок в этом сезоне

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о желании выиграть трофей Лиги конференций.

"Завтра нас ждет очень важная игра. Мы сосредоточены на следующем матче. Мы хотим выиграть еврокубок. В этом сезоне реальность такова, что мы играем в Лиге конференций, поэтому мы попробуем это сделать здесь. Сейчас мы думаем о выходе в финал, это наша главная задача. Надеюсь, что эта возможная победа станет толчком для команды, которая будет играть впоследствии в других турнирах, и позволит нам построить победный менталитет".