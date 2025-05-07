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Тренер Челси выразил желание выиграть еврокубок в этом сезоне

Лига конференций

Итальянский наставник считает, что это пойдет на пользу его команде

Тренер Челси выразил желание выиграть еврокубок в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о желании выиграть трофей Лиги конференций.

"Завтра нас ждет очень важная игра. Мы сосредоточены на следующем матче. Мы хотим выиграть еврокубок. В этом сезоне реальность такова, что мы играем в Лиге конференций, поэтому мы попробуем это сделать здесь. Сейчас мы думаем о выходе в финал, это наша главная задача. Надеюсь, что эта возможная победа станет толчком для команды, которая будет играть впоследствии в других турнирах, и позволит нам построить победный менталитет".

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Напомним, что полуфинальный ответный матч между "Челси" и "Юргорденом" в Лиге конферений состоится в четверг, 8-го мая. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке "синие" обыграли шведов со счетом 4:1.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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