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Фиорентина - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Борьба за путевку в финал
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" и "Бетис“ борются за выход в финал Лиги конференций. Первая игра полуфинала завершилась в пользу хозяев - испанцев (2:1). Второй поединок состоится в итальянской Флоренции.
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Игра пройдет в четверг, 8-го мая Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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