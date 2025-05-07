Фиорентина - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Фиорентина" и "Бетис“ борются за выход в финал Лиги конференций. Первая игра полуфинала завершилась в пользу хозяев - испанцев (2:1). Второй поединок состоится в итальянской Флоренции.

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Игра пройдет в четверг, 8-го мая Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Фіорентина - Бетіс Смотреть трансляцию

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