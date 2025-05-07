Челси - Юргорден. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Кажется, что "Челси" сделал всю работу еще в первом полуфинальном матче Лиги конференций против "Юргордена", так что эта игра, возможно, уже не будет интригующей. Но шведы попробуют громко хлопнуть дверью, прежде чем покинуть турнир.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Челсі" - "Юргорден" Смотреть трансляцию

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