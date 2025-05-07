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Челси - Юргорден. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Челси - Юргорден: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.05.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кажется, что "Челси" сделал всю работу еще в первом полуфинальном матче Лиги конференций против "Юргордена", так что эта игра, возможно, уже не будет интригующей. Но шведы попробуют громко хлопнуть дверью, прежде чем покинуть турнир.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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