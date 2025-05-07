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Тренер Фиорентины - о матче против Бетиса: Мы постараемся отдать все силы, чтобы выйти в финал ЛК

Лига конференций
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Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Фиорентины - о матче против Бетиса: Мы постараемся отдать все силы, чтобы выйти в финал ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Бетиса" в рамках полуфинала ЛК.

"Завтра вместе с нашими болельщиками мы постараемся отдать все силы, чтобы вывести "Фиорентину" в финал. Мы проанализировали первый матч. Это была великолепная игра против сильной команды. Мы можем и должны играть лучше технически, и мы способны доставить им проблемы. Команда заряжена, и завтра болельщики придадут нам сил", - сказал специалист.

Напомним, что поединок "Фиорентина" - "Бетис" начнется 8 мая в 22:00 по Киеву.

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Источник:
https://uefa.com/uefaconferenceleague/match/2044846--fiorentina-vs-real-betis/
Опубликовал: Екатерина Власова
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