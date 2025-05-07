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Тренер Фиорентины - о матче против Бетиса: Мы постараемся отдать все силы, чтобы выйти в финал ЛК
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Бетиса" в рамках полуфинала ЛК.
"Завтра вместе с нашими болельщиками мы постараемся отдать все силы, чтобы вывести "Фиорентину" в финал. Мы проанализировали первый матч. Это была великолепная игра против сильной команды. Мы можем и должны играть лучше технически, и мы способны доставить им проблемы. Команда заряжена, и завтра болельщики придадут нам сил", - сказал специалист.
Напомним, что поединок "Фиорентина" - "Бетис" начнется 8 мая в 22:00 по Киеву.
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