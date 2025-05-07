Тренер Фиорентины - о матче против Бетиса: Мы постараемся отдать все силы, чтобы выйти в финал ЛК

Главный тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Бетиса" в рамках полуфинала ЛК.

"Завтра вместе с нашими болельщиками мы постараемся отдать все силы, чтобы вывести "Фиорентину" в финал. Мы проанализировали первый матч. Это была великолепная игра против сильной команды. Мы можем и должны играть лучше технически, и мы способны доставить им проблемы. Команда заряжена, и завтра болельщики придадут нам сил", - сказал специалист.