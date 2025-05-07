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Пеллегрини: Бетис в отличной форме и настроен на победу в полуфинале ЛК
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Реал Бетиса" Мануэль Пеллегрини настроен на победу команды в полуфинале ЛК против "Фиорентины".
"Я вижу команду в отличной форме. Мы очень рады завершить матч на высоком уровне. Мы уверены, что можем сыграть здесь великолепную игру. Самое главное, что мы выйдем на поле с убеждением выиграть игру с первых минут".
Напомним, что "Реал Бетис" на выезде сыграет против "Фиорентины". Начало - 8 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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