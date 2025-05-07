Пеллегрини: Бетис в отличной форме и настроен на победу в полуфинале ЛК

Главный тренер "Реал Бетиса" Мануэль Пеллегрини настроен на победу команды в полуфинале ЛК против "Фиорентины".

"Я вижу команду в отличной форме. Мы очень рады завершить матч на высоком уровне. Мы уверены, что можем сыграть здесь великолепную игру. Самое главное, что мы выйдем на поле с убеждением выиграть игру с первых минут".

Напомним, что "Реал Бетис" на выезде сыграет против "Фиорентины". Начало - 8 мая в 22:00 по киевскому времени.