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Челси – Юргорден. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Шведы верят в чудо

Челси – Юргорден. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кажется, после первого матча победитель этого противостояния уже известен. Но ведь чудеса случаются, правда? В футболе бывает все, однако если мы говорим о вероятном выходе "Юргордена" в финал, то здесь даже чуда не хватит, должно произойти что-то действительно особенное. Гости будут верить в это до конца, с другим настроением в Лондон лучше не лететь.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 3.

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Трансляция матча "Челси" — "Юргорден"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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