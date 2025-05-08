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Челси – Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Энцо Мареска планирует экономить силы после победы в первой игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Неделю назад "синие" на выезде без проблем одолели "Юргорден" в первом матче со счетом 4:1. Теперь можно выпустить даже более экспериментальный состав, держа в голове матч с "Ньюкаслом" на выходных. Ожидаем действительно неожиданных исполнителей в старте и очень спокойного матча в Лондоне.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8 мая.
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Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч
8 мая. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)
Трансляция: Megogo Football 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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