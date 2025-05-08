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Челси – Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Энцо Мареска планирует экономить силы после победы в первой игре

Челси – Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неделю назад "синие" на выезде без проблем одолели "Юргорден" в первом матче со счетом 4:1. Теперь можно выпустить даже более экспериментальный состав, держа в голове матч с "Ньюкаслом" на выходных. Ожидаем действительно неожиданных исполнителей в старте и очень спокойного матча в Лондоне.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8 мая.

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Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч

8 мая. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 3

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Трансляция матча "Челси" — "Юргорден"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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