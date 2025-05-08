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Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Фиорентина – Бетис: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.05.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фиорентина" и "Бетис" борются за выход в финал Лиги конференций. Первая игра полуфинала завершилась в пользу испанцев (2:1). Второй поединок состоится в итальянской Флоренции.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8 мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча "Фиорентина" – "Бетис"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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