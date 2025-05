Известны стартовые составы полуфиналистов Лиги конференций

8 мая состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций, где между собой сыграют "Челси" - "Юргорден" и "Фиорентина" - "Бетис".

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч "Челси" - "Юргорден":

Стартовые составы на матч "Фиорентина" - "Бетис":

???? ???????????????? ????????????????! ????



This is our starting XI for #FiorentinaRealBetis! ????????#DíaDeBetis pic.twitter.com/zCUYygTFCF