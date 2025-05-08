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Не рыбой единой. Фанат Буде/Глимт выменял билет на матч с Тоттенхэмом на 5 кг оленины
Причем мясо номинально стоило намного дороже, чем билет
фото из свободных источников
Ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором норвежский "Буде/Глимт" принимает "Тоттенхэм", несмотря на поражение в первом матче 1:3, вызвал серьезный ажиотаж у местных болельщиков.
Стадион норвежского клуба вмещает чуть больше 8 тысяч зрителей, и естественно, все желающие на него попасть не смогли.
Ранее мы уже писали, как один из болельщиков местной команды
Так, Нильс Эрик Оскал разместил объявление, в котором был согласен обменять на билет на матч 5 кг вяленого мяса северного оленя, и желающий провернуть такой обмен нашелся.
Тут стоит отметить, что оленина считается деликатесом, и 5 кг такого мяча стоило прилично дороже, чем номинал билета, который он получил.
"Я был где-то номером 40 000 в очереди на билеты или что-то в этом роде. И после истории с рыбой я решил попробовать и с мясом.
Конечно, мясо стоило дороже, чем цена на билет, но на самом деле я очень рад, ведь получаю шанс приобщиться к чему-то прекрасному", - сказал Нильс.
Интересно, что по норвежским законам такие бартерные сделками не являются незаконными. Так что болельщики не нарушают закон. Запрещены лишь махинации с перепродажами билетов, когда владельцы хотят получить незаконную финансовую выгоду.
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