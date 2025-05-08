Не рыбой единой. Фанат Буде/Глимт выменял билет на матч с Тоттенхэмом на 5 кг оленины

Ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором норвежский "Буде/Глимт" принимает "Тоттенхэм", несмотря на поражение в первом матче 1:3, вызвал серьезный ажиотаж у местных болельщиков.

Стадион норвежского клуба вмещает чуть больше 8 тысяч зрителей, и естественно, все желающие на него попасть не смогли.

Ранее мы уже писали, как один из болельщиков местной команды обменял 5 кг рыбы на билет на матч против "Тоттенхэма" , а чуть позже его примеру последовал еще один фанат "Буде".

Так, Нильс Эрик Оскал разместил объявление, в котором был согласен обменять на билет на матч 5 кг вяленого мяса северного оленя, и желающий провернуть такой обмен нашелся.

Тут стоит отметить, что оленина считается деликатесом, и 5 кг такого мяча стоило прилично дороже, чем номинал билета, который он получил.

"Я был где-то номером 40 000 в очереди на билеты или что-то в этом роде. И после истории с рыбой я решил попробовать и с мясом. Конечно, мясо стоило дороже, чем цена на билет, но на самом деле я очень рад, ведь получаю шанс приобщиться к чему-то прекрасному", - сказал Нильс.

Интересно, что по норвежским законам такие бартерные сделками не являются незаконными. Так что болельщики не нарушают закон. Запрещены лишь махинации с перепродажами билетов, когда владельцы хотят получить незаконную финансовую выгоду.