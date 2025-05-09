ЛК. Фиорентина - Бетис 2:2 (общ. 3:4). Горячее итало-испанское противостояние таки определило финалиста

Лига конференций. 1/2 финала

08.05.2025. Стадио Артемио Франки (Флоренция)

Главный арбитр: Г. Нюберг (Швеция)

"Фиорентина" - "Бетис" 2:2 (общ. 3:4)

"Фиорентина": Де Хеа, Понграчич (Дзаньоло 106), Комуццо, Раньери, Додо (Кольпани 106), Фаджоли (Фолоруншо 88), Адли (Ричардсон 46), Мандрагора, Госенс (Паризи 95), Гудмундссон (Бельтран 95), Кин.

"Бетис": Вьетес, Сабали (Бельерин 87, Гарсия 114), Натан, Бартра (Менди 58), Родригес, Джонни, Форнальс (Руибаль 91), Антони, Иско, Ло Чельсо (Эззальзули 58), Бакамбу (Альтимира 91).

Предупреждения: Додо 43, Ричардсон 78, Понгранчич 78, Кин 84, Фаджоли 87, Раньери 99, Фолоруншо 110 - Форнальс 43, Натан 84, Руибаль 99, Вьетес 120+3

Голы: Госенс 34, 42 - Антони 30, Эззальзули 97

Если смотреть результаты первых игр Лиги Европы и Лиги конференций, можно сделать вывод, что только в паре "Фиорентины" и "Бетиса" сохранялась интрига. Да, в футболе бывает всякое, но самым интересным оставалось именно это противостояние. Напомним, в первой испанской игре победу одержал "Бетис". Счет – 2:1.

Итальянцы обещали решительный ответ. Это они и начали демонстрировать сразу с первых минут. Как говорится, на правах хозяев.

Через 20 минут начали возникать первые серьезные моменты. Была опасная пушка Кина, просвистевшая над перекладиной. Затем защитники "Бетиса" трижды заблокировали удары соперников, пытавшихся каким-либо образом занести мяч в ворота. Но еще лучше ответил на это Антони. Де Хеа отразил удар в левый нижний угол.

Активная игра в эти минуты стала лишь анонсом к дальнейшим голам. Как вы думаете, кто открыл счет? Наверное, термин "лидер "Бетиса" будет недостаточным. В соцсетях его именуют GOAT. Да, Антони просто отличным ударом со штрафного поразил ворота де Хеа. От стойки, во вратарский угол. Идеально.

"Фиорентина" сдаваться не собиралась. Уже через 4 минуты Госэнс замкнул головой подачу Мандрагоры с углового – 1:1.

Еще через некоторое время Джонни оставили на грани штрафной площадки, поэтому он дал по воротам. Было красиво, но игрок попал в поперечину. Хозяева поняли, что снова получили предупредительный колокольчик. Так что уже через мгновения забили второй раз. Снова угловой, снова Госэнс, и снова головой! Только теперь навешивал Адли. Первый тайм зафиксировал ничью в общем счете – 3:3.

Следующий тайм стал для команд важным. Видно, что все устали. Играли больше на эмоциях. Чем ближе к финальному свистку, тем больше никто не желал рисковать.

Даже трудно вспомнить какие-нибудь действительно опасные моменты. Не хочется тратить время на какие-то небольшие вспышки, мини-случаи. Вот что стоит внимания – так это супер-сейвы де Хэа на 89-й минуте. Антони бил в левый нижний, а также Абде добивал в том же направлении. Голкипер у "Фиорентины" такой, как следует, ничего не скажешь.

Вязкая игра, с борьбой, жесткими столкновениями. Словом, настоящее сражение за финал. Где-то можно было предположить, что командам понадобится дополнительное время.

Свой золотой шанс в заключительные 30 минут нашел "Бетис". Антони с правого фланга выкатил Абде на пустые ворота, и этот гол стал решающим. Кстати, марокканец был очень активен, в отличие от других футболистов. Большое желание имел футболист, чтобы оформить дубль. А вот "фиалки" ничего подобного в эти 30 минут не создали.

"Бетис" впервые в своей истории вышел в финал еврокубка. 28-го мая он сразится за трофей из "Челси".