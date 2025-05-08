ЛК. Челси – Юргорден 1:0 (общ. 5:1). Если бы лень была футбольным матчем...

Несмотря на то, что перед нам был полуфинальный матч еврокубкового турнира, серьезной борьбы увидеть нам так и не удалось. Команда Марески в очередной раз показала, что на несколько голов сильнее любого соперника в этом турнире и первые реальные проблемы у них могут быть только в финальном матче. Одержав победу 4:1 в Швеции неделю назад, Мареска решил выпустить второй состав.

Из основных исполнителей "Челси" сегодня был в старте только Марк Кукурелья. Все остальные - это молодые воспитанники академии клуба, или приближенные к старту игроки запаса. И вот таким составом они были готовы принимать скромный "Юргорден" у себя дома, чтобы не тратить сил и легко дойти до решающего матча, ведь в воскресенье чрезвычайно ответственная игра с "Ньюкаслом".

Можете представить, какой настрой царил у "синих" на этот матч, учитывая все, что этому предшествовало. Это было именно то противостояние, когда одни просто не хотят особо напрягаться, а другие при большом желании не могут ничего причинить сопернику. Медленное начало игры и много борьбы в центре переросли в первую опасность только на 30-й минуте матча. Пробивал из-за пределов штрафной площади Дьюсбери-Холл, с выстрелом справился Ринне.

А уже через несколько минут "синие" провели настолько простую атаку из двух пасов, что было странно, как такое вообще могло пройти, но шведы позволили. Передача от Адарабиойо в центр на Джорджа, который увидел забегание от Дьюсери-Холла, а тот не то, чтобы вышел на свидание с вратарем, но сместился чуточку в сторону и пробил безошибочно, круглый от штанги залетел в ворота. 1:0 и уже 5:1 по сумме двух матчей.

До конца тайма еще несколько атак от лондонцев, которые ничем не завершились и только на старте второго тайма мы увидели "Юргорден" в атаке. В основном это были удары с дистанции, которые пролетали либо мимо ворот, либо в руки Йоргенсену, поэтому также без особой опасности. "Челси" хотел спокойно довести этот матч до победы, поэтому много катался мяч и не очень спешил двигаться вперед, а гости как только видели шанс для удара, то пробивали. Получалось не очень эффективно.

Попытки шведов все же сравнять счет в этом матче становились все более отчаянными к концу матча и голкиперу "Челси" пришлось несколько раз уже серьезно вступать в игру. Одна лишь проблема оставалась: в основном все эти удары были с дальней дистанции, разыграть комбинацию до выгодной ударной позиции им не удавалось.

Смотрел на все это главный арбитр и не понимал, зачем он вообще находится на футбольном поле. Очень лениво коллективы доигрывали этот матч. Хотя и изначально не то, чтобы они очень активно бегали. Ленивый матч, ленивая победа и выход в финал для "Челси". Они ждут своего оппонента в решающем матче. Это будет победитель пары "Бетис"/Фиорентина", которые перешли в экстра-таймы.

Лига Конференций. Полуфинал, ответный матч

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

"Челси" — "Юргорден" 1:0 (общ. 5:1)

Гол: Дьюсбери-Холл (38)

"Челси": Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Бадиашиль, Кукурелья (Меука, 46) — Ачемпонг, Джеймс (Чалоба, 70) — Уолш, Дьюсбери-Холл, Санчо (Антви, 70) — Джордж

"Юргорден": Ринне — Косуги, Тенхо, Уне-Ларссон (Даниэльсон, 64), Берг — Финделль (Сельфвен, 86), Стенссон (Перссон, 81), Гуликссен (Атли, 86) — Приске, Хаарала (Мулугета, 64), Нгуен

Предупреждения: Адарабиойо (17) — Стенссон (53)