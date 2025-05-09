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Топовое противостояние. Определились финалисты Лиги Конференций

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Топовое противостояние. Определились финалисты Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полуфинальные матчи позади и определились финалисты Лиги Конференций.

"Челси" сыграет с "Бетисом" в заключительном матче турнира.

Английский клуб выходил в финалы еврокубков 7 раз и победил в шести в них.

  • 1970/71: Челси – Реал Мадрид 2:1 (переигровка после 1:1) (Кубок обладателей кубков);
  • 1997/98: Челси – Штутгарт 1:0 (Кубок обладателей кубков);
  • 2007/08: Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (5:6 по пен) (ЛЧ);
  • 2011/12: Челси – Бавария 1:1 (4:3 по пен) (ЛЧ);
  • 2012/13: Челси – Бенфика 2:1 (ЛЕ);
  • 2018/19: Челси – Арсенал 4:1 (ЛЕ);
  • 2020/21: Челси – Манчестер Сити 1:0 (ЛЧ).

"Бетис" участвовал в финале еврокубков лишь однажды – в сезоне 1977/78. Тогда они уступили московскому "Динамо". Матч закончился со счётом 0:0 и в серии пенальти испанский клуб уступил 0:3.

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Финал Лиги Конференций состоится 28 мая 2025 года на стадионе "Вроцлав" в польском одноимённом городе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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