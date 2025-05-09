Топовое противостояние. Определились финалисты Лиги Конференций

Полуфинальные матчи позади и определились финалисты Лиги Конференций.

"Челси" сыграет с "Бетисом" в заключительном матче турнира.

Английский клуб выходил в финалы еврокубков 7 раз и победил в шести в них.

1970/71: Челси – Реал Мадрид 2:1 (переигровка после 1:1) (Кубок обладателей кубков);

1997/98: Челси – Штутгарт 1:0 (Кубок обладателей кубков);

2007/08: Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (5:6 по пен) (ЛЧ);

2011/12: Челси – Бавария 1:1 (4:3 по пен) (ЛЧ);

2012/13: Челси – Бенфика 2:1 (ЛЕ);

2018/19: Челси – Арсенал 4:1 (ЛЕ);

2020/21: Челси – Манчестер Сити 1:0 (ЛЧ).

"Бетис" участвовал в финале еврокубков лишь однажды – в сезоне 1977/78. Тогда они уступили московскому "Динамо". Матч закончился со счётом 0:0 и в серии пенальти испанский клуб уступил 0:3.

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Финал Лиги Конференций состоится 28 мая 2025 года на стадионе "Вроцлав" в польском одноимённом городе.