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ЛК. ½ финала. Челси – Юргорден 1:0. Обзор матча
Хозяевам уже не нужно было стараться
Getty Images/Global Images Ukraine
"Синие" одолели гостей из Швеции с 16-летним полузащитником в составе (Реджи Уолш). Соперники нередко обменивались ударами (17-12), но точная оказалась лишь одна попытка.
28 мая "львы" встретятся с "Бетисом" в решающем поединке.
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Лига конференций. ½ финала
Стадион: Стемфорд Бридж (Лондон)
Гол: Дьюсбери-Холл, 38
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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