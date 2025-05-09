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ЛК. ½ финала. Челси – Юргорден 1:0. Обзор матча

Лига конференций
Обновлено

Хозяевам уже не нужно было стараться

ЛК. ½ финала. Челси – Юргорден 1:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Синие" одолели гостей из Швеции с 16-летним полузащитником в составе (Реджи Уолш). Соперники нередко обменивались ударами (17-12), но точная оказалась лишь одна попытка.

28 мая "львы" встретятся с "Бетисом" в решающем поединке.

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Лига конференций. ½ финала

Стадион: Стемфорд Бридж (Лондон)

"Челси" "Юргорден" 1:0

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

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Челси (Лондон) Юргорден (Стокгольм)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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