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Наставник Челси доволен профессионализмом своей команды в матче против Юргордена 

Лига конференций

Следующий шаг — трофей

Наставник Челси доволен профессионализмом своей команды в матче против Юргордена 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Энцо Мареска остался в восторге от того, как "Челси" гарантировал себе выход в финал Лиги конференций, обыграв "Юргорден" в ответном полуфинальном матче со счетом 1:0 (общ. 5:1).

"Я очень доволен тем уровнем профессионализма, который мы продемонстрировали сегодня и на протяжении всего турнира. Мы ежедневно работали, чтобы попасть в финал, и теперь мы там. Следующий шаг — попытаться выиграть этот трофей.

Мы можем дать клубу и болельщикам шанс стать первыми, кто выиграет все европейские турниры. Для этой команды выход в финал является очень важным моментом, ведь Лига конференций — это отправная точка для формирования менталитета победителей, а затем — попытки выиграть еще больше титулов в будущем.

У нас есть 20 дней на подготовку к финалу. Но перед этим осталось еще три матча в Премьер-лиге, и надеюсь, мы завершим сезон как следует", – сказал Мареска.

Добавим, что в финале Лиги Конференций, который состоится 28 мая 2025 года в польском Вроцлаве, "Челси" встретится с "Бетисом".

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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Алексей Полищук
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