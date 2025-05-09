Наставник Челси доволен профессионализмом своей команды в матче против Юргордена 

Энцо Мареска остался в восторге от того, как "Челси" гарантировал себе выход в финал Лиги конференций, обыграв "Юргорден" в ответном полуфинальном матче со счетом 1:0 (общ. 5:1).

"Я очень доволен тем уровнем профессионализма, который мы продемонстрировали сегодня и на протяжении всего турнира. Мы ежедневно работали, чтобы попасть в финал, и теперь мы там. Следующий шаг — попытаться выиграть этот трофей.

Мы можем дать клубу и болельщикам шанс стать первыми, кто выиграет все европейские турниры. Для этой команды выход в финал является очень важным моментом, ведь Лига конференций — это отправная точка для формирования менталитета победителей, а затем — попытки выиграть еще больше титулов в будущем.

У нас есть 20 дней на подготовку к финалу. Но перед этим осталось еще три матча в Премьер-лиге, и надеюсь, мы завершим сезон как следует", – сказал Мареска.