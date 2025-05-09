Главный тренер Бетиса: Мы чувствовали ответственность перед болельщиками и хотели подарить им финал

Чилийский наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини остался очень доволен стараниями своих игроков в ответном полуфинале Лиги конференций против "Фиорентины" (2:2, общ. 4:3), где его команда в дополнительное время вырвала путевку в финал турнира.

"Мы чрезвычайно рады, потому что чувствовали огромную ответственность перед болельщиками и хотели подарить им финал. Атмосфера в Севилье в последние дни была особенной, все очень верили и ждали этого момента. Игроки были очень уставшие, но каждый, кто сегодня вышел на поле, отыграл на высоком уровне. Да, были некоторые стычки с соперником, но это нормально, они пытались воспользоваться преимуществом домашнего поля", – сказал Пеллегрини.

Добавим, что в финале Лиги Конференций, который состоится 28 мая 2025 года в польском Вроцлаве, "Бетис" встретится с "Челси".