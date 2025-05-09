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Главный тренер Бетиса: Мы чувствовали ответственность перед болельщиками и хотели подарить им финал

Лига конференций

Комментарий после игры 

Главный тренер Бетиса: Мы чувствовали ответственность перед болельщиками и хотели подарить им финал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чилийский наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини остался очень доволен стараниями своих игроков в ответном полуфинале Лиги конференций против "Фиорентины" (2:2, общ. 4:3), где его команда в дополнительное время вырвала путевку в финал турнира.

"Мы чрезвычайно рады, потому что чувствовали огромную ответственность перед болельщиками и хотели подарить им финал. Атмосфера в Севилье в последние дни была особенной, все очень верили и ждали этого момента.

Игроки были очень уставшие, но каждый, кто сегодня вышел на поле, отыграл на высоком уровне. Да, были некоторые стычки с соперником, но это нормально, они пытались воспользоваться преимуществом домашнего поля", – сказал Пеллегрини.

Добавим, что в финале Лиги Конференций, который состоится 28 мая 2025 года в польском Вроцлаве, "Бетис" встретится с "Челси".

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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