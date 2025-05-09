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Главный тренер Фиорентины разочарован из-за вылета из Лиги конференций

Лига конференций

Хотели в финал

Главный тренер Фиорентины разочарован из-за вылета из Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Фиорентины" Раффаэле Палладино признал, что его команда осталась с чувством разочарования и сожаления после вылета от "Бетиса" на стадии полуфинала Лиги конференций (2:2, общ. 3:4).

"Есть разочарование и сожаление, ведь мы хорошо подготовились к этому матчу. Но у них много классных игроков, и мы увидели одного из них в деле, когда он реализовал штрафной удар.

Мы молодцы, что смогли переломить ход игры и выйти вперед 2:1. У нас были шансы забить третий, но мы ими не воспользовались. А в дополнительное время мы пропустили гол после длинного выноса от их вратаря, поэтому мы могли сыграть лучше в том моменте.

Я не могу упрекнуть своих ребят, ведь они боролись и бились до конца, мы выпустили всех оставшихся нападающих. Есть, конечно, досада, но я горжусь командой – они выложились сполна. Мы играли перед своими болельщиками, очень хотели выйти в финал, но, к сожалению, не смогли. Теперь нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Серии A, потому что нам надо хорошо завершить сезон", – Раффаэле Палладино.

Добавим, что свой следующий матч "Фиорентина" проведет 12 мая против "Венеции".

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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