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Мареска объяснил, почему матч с Бетисом в финале ЛК будет принципиальным противостоянием

Лига конференций

Для итальянского специалиста этот поединок будет своеобразным дерби

Мареска объяснил, почему матч с Бетисом в финале ЛК будет принципиальным противостоянием

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал встречу с "Бетисом" в финале Лиги конференций.

"Я очень рад сыграть против "Бетиса". Их тренирует Мануэль Пеллегрини, который является моим футбольным отцом. Я играл под его руководством, а также был его помощником. Я искренне рад этой встрече.

К слову, я четыре года играл за "Севилью", а их противостояние с "Бетисом" является большим дерби. Я знаю, что они меня не любят. Я встретил свою жену в Севилье, мой первый сын родился в Севилье, я играл за "Севилью". Поэтому это будет очень принципиальное противостояние для меня. Также мне важно выиграть этот трофей для клуба".

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Напомним, что финал Лиги конференций между "Челси" и "Бетисом" состоится на "Городском стадионе" во Вроцлаве в среду, 28-го мая. Этот поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Мануэль Пеллегрини Челси (Лондон) Энцо Мареска Бетис (Севилья) Лига конференций
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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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