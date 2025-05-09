Мареска объяснил, почему матч с Бетисом в финале ЛК будет принципиальным противостоянием

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал встречу с "Бетисом" в финале Лиги конференций.

"Я очень рад сыграть против "Бетиса". Их тренирует Мануэль Пеллегрини, который является моим футбольным отцом. Я играл под его руководством, а также был его помощником. Я искренне рад этой встрече.

К слову, я четыре года играл за "Севилью", а их противостояние с "Бетисом" является большим дерби. Я знаю, что они меня не любят. Я встретил свою жену в Севилье, мой первый сын родился в Севилье, я играл за "Севилью". Поэтому это будет очень принципиальное противостояние для меня. Также мне важно выиграть этот трофей для клуба".