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Экс-игрок Шахтера высказался о вылете его команды из Лиги конференций

Лига конференций

Футболист успел вернуться к этому важному матчу после операции

Экс-игрок Шахтера высказался о вылете его команды из Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок донецкого "Шахтера" Додо, который сейчас выступает за итальянскую "Фиорентину", высказался о вылете его команды в полуфинале Лиги конференций от "Бетиса".

"Мы знали, что "Бетис" является отличной командой, поэтому мы выкладывались на полную. Было трудно сравнять счет по сумме двухматчевого противостояния, хотя мы это сделали. Затем они реализовали свои шансы и вышли в финал. Это футбол, такое случается тогда, когда ты этого не ожидаешь. Теперь мы должны сосредоточиться на своих выступлениях в Серии А. Конечно, мы хотели выйти в финал, но я горжусь командой. Я упорно работал для того, чтобы вернуться на поле".

Напомним, что 26-летний Додо перенес операцию по удалению аппендикса за две недели до ответного матча с "Бетисом", однако он смог вернуться в строй "фиалок", чтобы попытаться помочь команде.

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В этом сезоне бразилец в общей сложности провел 43 матча на клубном уровне, отметившись шестью ассистами.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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