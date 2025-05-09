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Звездный нападающий Бетиса не сдержал слез после выхода в финал Лиги конференций

Лига конференций

Бразилец эмоционально отреагировал на историческое достижение его команды

Звездный нападающий Бетиса не сдержал слез после выхода в финал Лиги конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Бетиса" не сдержал слез после выхода его команды в финал Лиги конференций.

После финального свистка во втором полуфинальном матче против "Фиорентины" (2:2) Антони, который играет в составе "бетикос" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, эмоционально праздновал выход испанского клуба к решающей игре в третьем по статусу еврокубковом турнире.

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Напомним, что в финале Лиги конференций "Бетис" сыграет с "Челси". Этот поединок состоится 28-го мая во Вроцлаве.

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Источник:
Fútbol en Movistar Plus+
Опубликовал: Андрей Журба
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