Звездный нападающий Бетиса не сдержал слез после выхода в финал Лиги конференций

Звездный нападающий "Бетиса" не сдержал слез после выхода его команды в финал Лиги конференций.

После финального свистка во втором полуфинальном матче против "Фиорентины" (2:2) Антони, который играет в составе "бетикос" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, эмоционально праздновал выход испанского клуба к решающей игре в третьем по статусу еврокубковом турнире.

Esto es caer de pie... y de corazón.



???? Las lágrimas de @antony00 al final del encuentro, tras el pase del @RealBetis.#UECL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/s4oBysALH9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 8, 2025

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Напомним, что в финале Лиги конференций "Бетис" сыграет с "Челси". Этот поединок состоится 28-го мая во Вроцлаве.