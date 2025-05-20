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Тренер Челси рассказал, кто будет играть в воротах против Бетиса в финале Лиги конференций

Лига конференций

Наставник "синих" не стал скрывать свой выбор на решающий матч сезона

Тренер Челси рассказал, кто будет играть в воротах против Бетиса в финале Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал, кто будет играть в воротах против Бетиса в финале Лиги конференций.

"В финале сыграет Филипп Йоргенсен, потому что он играл почти во всех матчах этого турнира. Было бы нечестно, если бы мы не выпустили его на финал. Будет играть именно он, потому что он абсолютно заслужил играть в этом матче".

Напомним, что финал Лиги конференций между "Челси" и "Бетисом" состоится в среду, 28-го мая, во Вроцлаве.

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В этом сезоне 23-летний Филипп Йоргенсен провел 5 "сухих" матчей в 11 поединках за "Челси" в Лиге конференций. В общей сложности на его счету в этом сезоне 9 игр "на ноль" в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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