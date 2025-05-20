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Тренер Челси недоволен тем, что Бетис имеет больше времени на отдых перед финалом Лиги конференций
Его недовольство можно понять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска недоволен тем, что "Бетис" будет иметь больше времени на отдых перед финалом Лиги конференций.
"Сейчас мы сфокусированы на следующем матче в АПЛ, где мы сыграем с "Ноттингем Форест", но я здесь, чтобы говорить с вами о финале Лиги конференций. Я не доволен тем, что у нас будет 48 часов на отдых и подготовку к еврокубковому финалу. Такого нельзя вообще допускать! Возможно, УЕФА стоит что-то изменить в регламенте".
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Напомним, что матч между "Ноттингемом" и "Челси" в рамках последнего тура АПЛ состоится 25-го мая в 18:00, а уже в среду, 28-го мая, состоится финал Лиги конференций между "Челси" и "Бетисом", который начнется в 22:00.
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