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Тренер Челси недоволен тем, что Бетис имеет больше времени на отдых перед финалом Лиги конференций

Лига конференций

Его недовольство можно понять

Тренер Челси недоволен тем, что Бетис имеет больше времени на отдых перед финалом Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска недоволен тем, что "Бетис" будет иметь больше времени на отдых перед финалом Лиги конференций.

"Сейчас мы сфокусированы на следующем матче в АПЛ, где мы сыграем с "Ноттингем Форест", но я здесь, чтобы говорить с вами о финале Лиги конференций. Я не доволен тем, что у нас будет 48 часов на отдых и подготовку к еврокубковому финалу. Такого нельзя вообще допускать! Возможно, УЕФА стоит что-то изменить в регламенте".

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Напомним, что матч между "Ноттингемом" и "Челси" в рамках последнего тура АПЛ состоится 25-го мая в 18:00, а уже в среду, 28-го мая, состоится финал Лиги конференций между "Челси" и "Бетисом", который начнется в 22:00.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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